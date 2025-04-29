Де можна і де заборонено слухати російську музику - адвокат

Авто в Одессе. Фото ілюстартивне: Новини.LIVE

Вмикати російську музику у громадських місцях в Україні заборонено законом. При цьому якщо такий контент звучить з машини, що проїжджає, або з вікна сусідньої квартири, то громадянин, який її слухає, може бути оштрафований, оскільки він порушує права інших українців.

Про це розповіла адвокатка Ірина Ан журналістам каналу Київ24.

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В Україні діє заборона до публічної демонстрації російськомовного контенту. Штраф за таке правопорушення складає 70 гривень. Адвокати наголошують: це не стосується випадків, коли людина не слухає пісні виконавців з РФ десь у себе в навушниках. Йдеться про ситуації, коли особа вмикає такі треки на аудіоколонці на вулиці чи навіть в машині, але з відкритими вікнами.

"Громадянин України має право реагувати на порушення його прав всіма законними способами. Тобто вимагати вимкнути російську музику або ж робити зауваження. Додатково можна викликати поліцію для припинення неправомірних дій", — каже адвокатка Ірина Ан.

Додамо, нещодавно у Києві розгорівся скандал зі школярем, який слухав російську музику на вулиці. На його батьків склали адмінпротокол та провели бесіду щодо "виховання" дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виступ британського гурту в Росії. А також про те, що мовні скандали найбільш відчутні саме в Одесі.