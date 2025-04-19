ДТП в Одесі — офіцер збив пішохода та зник

Суддівський молоток. Фото: freepik

В Одесі офіцер військової частини, рухаючись уночі проспектом Шевченка, збив пішохода і зник з місця ДТП. Постраждалий отримав важкі травми й залишився лежати на дорозі без допомоги. Обвинувачений визнав свою провину в суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Спричинив ДТП і втік

Відомо, що старший лейтенант, інженер Департаменту забезпечення військової частини, у ніч на 24 лютого 2024 року спричинив серйозну ДТП в Одесі. Він керував автомобілем Mercedes-Benz SLK 200 і, порушивши правила дорожнього руху, наїхав на пішохода, який спокійно йшов назустріч автівці в межах проїжджої частини проспекту Шевченка.

Після зіткнення постраждалий отримав важкі травми: черепно-мозкову травму, множинні переломи ніг та забійні рани. Проте водій не тільки не зупинився, а й залишив місце пригоди, не надавши допомоги й не викликавши "швидку". Людина залишилась лежати непритомною на дорозі, що поставило її життя під ще більшу загрозу.

Як покарали військового за ДТП

Як зазначили у суді, своїми діями водій порушив не лише ПДР, а й військові статути та моральні обов’язки військовослужбовця. У суді він повністю визнав провину за статтею порушення правил дорожнього руху з тяжкими наслідками та залишення людини в небезпеці.

Представник потерпілого повідомив, що обвинувачений частково компенсував шкоду на суму понад 120 тисяч гривень. Суд, врахувавши визнання провини та позицію сторін, обмежився іспитовим строком для військового на 3 роки. Також з порушника стягнули на користь держави витрати на проведення експертиз в розмірі 20 601.

Нагадаємо, на Буковині мобілізували 19-річного хлопця, пізніше він подав до суду на ТЦК. Ми також повідомляли, що у Києві брати вбили друга через російську музику.