ДТП в Одессе - офицер сбил пешехода и скрылся

Судейский молоток. Фото: freepik

В Одессе офицер воинской части, двигаясь ночью по проспекту Шевченко, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший получил тяжелые травмы и остался лежать на дороге без помощи. Обвиняемый признал свою вину в суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Причинил ДТП и сбежал

Известно, что старший лейтенант, инженер Департамента обеспечения воинской части, в ночь на 24 февраля 2024 года спровоцировал серьезное ДТП в Одессе. Он управлял автомобилем Mercedes-Benz SLK 200 и, нарушив правила дорожного движения, наехал на пешехода, который спокойно шел навстречу машине в пределах проезжей части проспекта Шевченко.

После столкновения пострадавший получил тяжелые травмы: черепно-мозговую травму, множественные переломы ног и ушибы. Однако водитель не только не остановился, но и покинул место происшествия, не оказав помощи и не вызвав "скорую". Человек остался лежать без сознания на дороге, что поставило его жизнь под еще большую угрозу.

Как наказали военного за ДТП

Как отметили в суде, своими действиями водитель нарушил не только ПДД, но и военные уставы и моральные обязанности военнослужащего. В суде он полностью признал вину по статье нарушение правил дорожного движения с тяжелыми последствиями и оставление человека в опасности.

Представитель потерпевшего сообщил, что обвиняемый частично компенсировал ущерб на сумму более 120 тысяч гривен. Суд, учитывая признание вины и позицию сторон, ограничился испытательным сроком для военного на 3 года. Также с нарушителя взыскали в пользу государства расходы на проведение экспертиз в размере 20 601.

Напомним, на Буковине мобилизовали 19-летнего парня, позже он подал в суд на ТЦК. Мы также сообщали, что в Киеве братья убили друга из-за русской музыки.