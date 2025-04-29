Где можно и где запрещено слушать российскую музыку - адвокат

Авто в Одессе. Фото иллюстартивное: Новини.LIVE

Включать российскую музыку в общественных местах в Украине запрещено законом. При этом если русский контент звучит из проезжающей машины или из окна соседней квартиры, то слушающий ее гражданин может быть оштрафован, так как он нарушает права других украинцев.

Об этом рассказала адвокат Ирина Ан журналистам канала Киев24.

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В Украине действует запрет на публичную демонстрацию русскоязычного контента. Штраф за такое правонарушение составляет 70 гривен. Адвокаты говорят: это не касается случаев, когда человек не слушает песни исполнителей из РФ где-то у себя в наушниках. Речь идет о ситуациях, когда лицо включает такие треки громко на аудиоколонке на улице или в машине, но с открытыми окнами.

"Гражданин Украины имеет право реагировать на нарушение его прав всеми законными способами. То есть требовать выключить русскую музыку или же делать замечания. Дополнительно можно вызвать полицию для прекращения неправомерных действий",— говорит адвокат Ирина Ан.

Добавим, недавно в Киеве разгорелся скандал со школьником, который слушал русскую музыку на улице. На его родителей составили админпротокол и провели беседу по "воспитанию" детей.

Напомним, недавно мы писали о выступлении британской группы в России. А также о том, что языковые скандалы наиболее ощутимы именно в Одессе.