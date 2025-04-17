Серед усіх українських міст мовний поділ найбільше відчутний саме в Одесі - соціолог

Одеська вулиця. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Серед усіх українських міст мовний поділ найбільше відчутний саме в Одесі. Проте причиною цього є не державна політика, а скандали, які роздмухують деякі активісти.

Про це соціолог Андрій Єременко заявив в ефірі День.LIVE.

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Мовний поділ в Одесі

На думку соціологів, війна суттєво об’єднала українців, проте у деяких містах, зокрема в Одесі, ще зберігається мовний поділ. Однак напруга навколо цього питання часто виникає не через державну політику, а через дії окремих активістів, які піднімають скандали навколо російської мови.

"Мовна політика не викликає спротиву. Спротив викликають окремі активісти, які починають піднімати великі скандали. Але вони окремі і є лише у певних містах. Я це помічаю тільки в Одесі", — каже Андрій Єременко.

Водночас соціолог зазначив, що в інших містах, таких як Миколаїв чи Запоріжжя, цей поділ вже практично зник. Андрій Єременко підкреслив, що поступове впровадження української мови в освіті та сфері обслуговування відбувається спокійно й не викликає опору.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи за порушення мовного закону. А також про те, як змінилася українська під час війни.