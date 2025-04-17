Среди всех украинских городов языковое разделение больше всего ощутимо именно в Одессе - социолог

Одесская улица. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Среди всех украинских городов языковое разделение больше всего ощутимо именно в Одессе. Однако причиной этого является не государственная политика, а скандалы, которые раздувают некоторые активисты.

Об этом социолог Андрей Еременко заявил в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Языковое разделение в Одессе

По мнению социологов, война существенно объединила украинцев, но в некоторых городах, в частности в Одессе, еще сохраняется языковое разделение. Однако напряжение вокруг этого вопроса часто возникает не из-за государственной политики, а из-за действий отдельных активистов, которые поднимают скандалы вокруг русского языка.

"Языковая политика не вызывает сопротивления. Сопротивление вызывают отдельные активисты, которые начинают поднимать большие скандалы. Но они отдельные и есть только в определенных городах. Я это замечаю только в Одессе", — говорит Андрей Еременко.

В то же время социолог отметил, что в других городах, таких как Николаев или Запорожье, это разделение уже практически исчезло. Андрей Еременко подчеркнул, что постепенное внедрение украинского языка в образовании и сфере обслуживания происходит спокойно и не вызывает сопротивления.

Напомним, недавно мы писали о штрафах за нарушение языкового закона. А также о том, как изменился украинский во время войны.