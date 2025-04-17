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Языковые скандалы наиболее ощутимы в Одессе — социолог

17 апреля 2025 12:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Среди всех украинских городов языковое разделение больше всего ощутимо именно в Одессе - социолог
Одесская улица. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Среди всех украинских городов языковое разделение больше всего ощутимо именно в Одессе. Однако причиной этого является не государственная политика, а скандалы, которые раздувают некоторые активисты.

Об этом социолог Андрей Еременко заявил в эфире День.LIVE.

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Языковое разделение в Одессе

По мнению социологов, война существенно объединила украинцев, но в некоторых городах, в частности в Одессе, еще сохраняется языковое разделение. Однако напряжение вокруг этого вопроса часто возникает не из-за государственной политики, а из-за действий отдельных активистов, которые поднимают скандалы вокруг русского языка.

"Языковая политика не вызывает сопротивления. Сопротивление вызывают отдельные активисты, которые начинают поднимать большие скандалы. Но они отдельные и есть только в определенных городах. Я это замечаю только в Одессе", — говорит Андрей Еременко.

В то же время социолог отметил, что в других городах, таких как Николаев или Запорожье, это разделение уже практически исчезло. Андрей Еременко подчеркнул, что постепенное внедрение украинского языка в образовании и сфере обслуживания происходит спокойно и не вызывает сопротивления.

Напомним, недавно мы писали о штрафах за нарушение языкового закона. А также о том, как изменился украинский во время войны.

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