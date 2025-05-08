На побережье Одесской области опасно из-за российских мин - спикер ВМС Плетенчук

Минная опасность. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После открытия пляжей в Одессу приедет немало туристов, чтобы оздоровиться и насладиться морем. Однако штормы еще продолжают выносить мины на побережье, поэтому отдыхающим следует быть осторожными.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Осторожно, мины

Дмитрий Плетенчук рассказал, что штормы продолжают выбрасывать на побережье мины, которые россияне разбросали по морскому коридору с самолетов. И даже проверка зон отдыха не сможет защитить от этого явления на все 100%. Поэтому в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу вызвать соответствующие службы.

"Побережье будет проверено соответствующими службами, однако это не гарантирует, что во время очередного шторма там не вынесет очередную морскую мину. В такой ситуации медлить не стоит. Надо сразу покинуть локацию, вызвать соответствующие службы, потому что это крайне опасное явление", — говорит спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также напомнил об экологических рисках открытия сезона, поскольку черноморская акватория загрязнена мазутом с затонувших российских танкеров.

Напомним, недавно мы писали о том, что пляжи в Затоке закрыты для туристов. А также о подготовке зон отдыха в Одессе.