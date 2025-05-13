Подготовка одесских пляжей к сезону продолжается - Труханов

Одесский пляж. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На первый этап ремонтных работ на инклюзивном пляже Дельфин выделят 2,5 миллионов гривен. Эти деньги в основном пойдут на проектно-сметную документацию и создание безбарьерной среды.

Об этом шла речь на сессии горсовета.

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Инклюзивный пляж

Горсовет выделил 2,5 миллиона гривен на работы на инклюзивном пляже Дельфин. Эти деньги пойдут по целевой программе "Безбарьерная Одесчина". Кроме создания необходимой документации, в первую очередь планируют провести работы по водоснабжению и водоотводу. Ведь эта зона отдыха в будущем должна быть полностью инклюзивной, что предусматривает специальные бассейны с морской водой для людей с инвалидностью. Эти искусственные водоемы оборудуют механизмами для людей на креслах-колясках, которые будут помогать им погружаться в воду. В мэрии доложили, что работы уже начались.

"Идут работы инклюзивного пляжа по всем процедурам. Мы должны обеспечить там водоснабжение и водоотвод. Проект разработан и почти завершен. Думаю нам нужна еще неделя чтобы подключить",— говорит городской голова Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов отметил, что мэрия уже подписала меморандум с владельцами кафе и магазинов вблизи Дельфина, чтобы они сделали входы в заведения доступными для людей с инвалидностью.

Напомним, недавно мы писали о том, законно ли отдыхать гражданским в Затоке. А также о том, как сливали канализацию в море.