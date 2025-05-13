Подготовка одесских пляжей к сезону продолжается - Труханов

В Одессе на инклюзивный пляж на Дельфине выделили 2,5 млн. гривен
На первый этап ремонтных работ на инклюзивном пляже Дельфин выделят 2,5 миллионов гривен. Эти деньги в основном пойдут на проектно-сметную документацию и создание безбарьерной среды.
Об этом шла речь на сессии горсовета.
Инклюзивный пляж
Горсовет выделил 2,5 миллиона гривен на работы на инклюзивном пляже Дельфин. Эти деньги пойдут по целевой программе "Безбарьерная Одесчина". Кроме создания необходимой документации, в первую очередь планируют провести работы по водоснабжению и водоотводу. Ведь эта зона отдыха в будущем должна быть полностью инклюзивной, что предусматривает специальные бассейны с морской водой для людей с инвалидностью. Эти искусственные водоемы оборудуют механизмами для людей на креслах-колясках, которые будут помогать им погружаться в воду. В мэрии доложили, что работы уже начались.
"Идут работы инклюзивного пляжа по всем процедурам. Мы должны обеспечить там водоснабжение и водоотвод. Проект разработан и почти завершен. Думаю нам нужна еще неделя чтобы подключить",— говорит городской голова Геннадий Труханов.
Геннадий Труханов отметил, что мэрия уже подписала меморандум с владельцами кафе и магазинов вблизи Дельфина, чтобы они сделали входы в заведения доступными для людей с инвалидностью.
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