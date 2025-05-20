В Одесі паркування біля моря подорожчало удвічі - з 50 до 100 гривень

Паркінг міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мешканці соцмереж скаржаться на те, що вартість в'їзду до моря біля дельфінарію порівняно з минулим роком підвищилась удвічі. Замість 50 гривень на годину відвідувачам тепер доведеться платити за паркування усі 100.

Відео з обуреною жінкою шириться соцмережами.

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Паркування подорожчало

На відео, яке шириться соцмережами, жінка, яка нещодавно відвідала дельфінарій "Немо", скаржиться на стрімке підвищення вартості в'їзду до прибережної зони. За словами клієнтки, вона приїхала з дітьми подивитися на дельфінів і лише за паркування протягом 3 годин довелося сплатити 300 гривень. Хоча ще рік тому сума була удвічі меншою.

"Привіз дітей у дельфінарій на 3 години, будь ласка, отвали 300 гривень. Мені здається, що це дуже дорого — 100 грн на годину. Війна на дворі, а люди просто гребуть такі гроші. За що? Щоб під'їхати до моря?" — каже жінка на відео.

Ціни на паркування в Одесі

З 1 січня 2025 року в Одесі вартість паркування становить 30 гривень за годину. Користуватися платними майданчиками можна з 9.00 до 18.00 у будні. Абонемент на місяць коштує 2500 грн. Безготівкову оплату можна здійснювати за допомогою QR-коду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахрайку, яка обманювала на паркуваннях. А також про тарифи на проїзд.