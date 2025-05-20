В Одесі паркування біля моря подорожчало удвічі - з 50 до 100 гривень

Проїзд до моря для обраних — вартість паркування в Одесі зросла
Мешканці соцмереж скаржаться на те, що вартість в'їзду до моря біля дельфінарію порівняно з минулим роком підвищилась удвічі. Замість 50 гривень на годину відвідувачам тепер доведеться платити за паркування усі 100.
Відео з обуреною жінкою шириться соцмережами.
Паркування подорожчало
На відео, яке шириться соцмережами, жінка, яка нещодавно відвідала дельфінарій "Немо", скаржиться на стрімке підвищення вартості в'їзду до прибережної зони. За словами клієнтки, вона приїхала з дітьми подивитися на дельфінів і лише за паркування протягом 3 годин довелося сплатити 300 гривень. Хоча ще рік тому сума була удвічі меншою.
"Привіз дітей у дельфінарій на 3 години, будь ласка, отвали 300 гривень. Мені здається, що це дуже дорого — 100 грн на годину. Війна на дворі, а люди просто гребуть такі гроші. За що? Щоб під'їхати до моря?" — каже жінка на відео.
Ціни на паркування в Одесі
З 1 січня 2025 року в Одесі вартість паркування становить 30 гривень за годину. Користуватися платними майданчиками можна з 9.00 до 18.00 у будні. Абонемент на місяць коштує 2500 грн. Безготівкову оплату можна здійснювати за допомогою QR-коду.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахрайку, яка обманювала на паркуваннях. А також про тарифи на проїзд.
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