Як зміниться вартість проїзду в громадському транспорті та паркування в Одесі у травні 2025

Тарифи на проїзд у травні — до чого варто підготуватися одеситам
Вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у травні 2025 року не зміниться. Останній раз розцінки на проїзд змінювалися 1 грудня, і з тих пір вони залишилися на тому ж рівні.
Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі на травень.
Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі
Громадський транспорт
- Трамвай і тролейбус — 15 грн.
- Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.
- Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.
Проїзні квитки
- Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
- Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
- Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
- Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).
Вартість паркування в Одесі на квітень
Вартість паркування у травні 2025 року також залишиться на тому ж рівні, що й попереднього місяця. А саме:
- 30 грн/година.
Абонемент:
- 2 500 грн/місяць
- 28 000 грн/рік.
Додамо, деякі категорії громадян можуть паркуватися безплатно. А саме: люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних місій.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що гуманітарні автобуси невдовзі вийдуть на маршрути. А також про те, хто має право на льготних проїзд.
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