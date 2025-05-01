Покажчики міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Стартує електронне обговорення щодо перейменування 4 об'єктів топоніміки Одеси. Зокрема йдеться про 3 вулиці та парк міста, яким невдовзі можуть надати нові назви.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Про які об'єкти йдеться

Електронне обговорення щодо перейменувань стосуватиметься наступних об'єктів міста:

вулиці Чапаєва (планують перейменувати на ім. В'ячеслава Курилова).

Канатного провулку (можуть перейменувати на провулок Міхая Емінеску).

Парку Космонавтів (перейменують на ім'я Лесі Українки).

Середньої вулиці (перейменують на Олександра Свіща).

Електронне обговорення проводиться з 10:00 1 травня до 10:00 1 липня 2025 року.

Як взяти участь

Електронне обговорення проходитиме на вебпорталі Одеської міської ради "Соціально активний громадянин" та у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення". Процес відображається в сервісі в режимі реального часу.

До участі допускаються одесити, які на момент обговорення досягли вісімнадцяти років та місце проживання яких зареєстровано на території міста.

"Електронне обговорення проводиться по кожному об’єкту топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так"/"Ні" у спеціальній формі, яка передбачає внесення обґрунтованого зауваження (за бажанням користувача)", — додають у міськраді.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перейменування провулку на есть уродженки Росії. А також про те, що частина Одеси збереже старі назви.