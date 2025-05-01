Переименование улиц — одесситам предложили варианты
Стартует электронное обсуждение по переименованию 4 объектов топонимики Одессы. В частности речь идет о 3 улицах и парке города, которым вскоре могут дать новые названия.
Об этом сообщается наофициальном канале города.
О каких объектах идет речь
Электронное обсуждение по переименованию будет касаться следующих объектов города:
- улицы Чапаева (планируют переименовать в им. Вячеслава Курилова).
- Канатного переулка (могут переименовать в переулок Михая Эминеску).
- Парка Космонавтов (переименуют в честь Леси Украинки).
- Средней улицы (переименуют в честь Александра Свища).
Электронное обсуждение проводится с 10:00 1 мая до 10:00 1 июля 2025 года.
Как принять участие
Электронное обсуждение будет проходить на веб-портале Одесского городского совета "Социально активный гражданин" и в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение". Процесс отображается в сервисе в режиме реального времени.
К участию допускаются одесситы, которые на момент обсуждения достигли восемнадцати лет и место жительства которых зарегистрировано на территории города.
"Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме, которая предусматривает внесение обоснованного замечания (по желанию пользователя)",— добавляют в горсовете.
Напомним, недавно мы писали о переименовании переулка на есть уроженки России. А также о том, что часть Одессы сохранит старые названия.
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