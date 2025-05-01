Указатели города. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Стартует электронное обсуждение по переименованию 4 объектов топонимики Одессы. В частности речь идет о 3 улицах и парке города, которым вскоре могут дать новые названия.

Об этом сообщается наофициальном канале города.

Реклама

Читайте также:

О каких объектах идет речь

Электронное обсуждение по переименованию будет касаться следующих объектов города:

улицы Чапаева (планируют переименовать в им. Вячеслава Курилова).

Канатного переулка (могут переименовать в переулок Михая Эминеску).

Парка Космонавтов (переименуют в честь Леси Украинки).

Средней улицы (переименуют в честь Александра Свища).

Электронное обсуждение проводится с 10:00 1 мая до 10:00 1 июля 2025 года.

Как принять участие

Электронное обсуждение будет проходить на веб-портале Одесского городского совета "Социально активный гражданин" и в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение". Процесс отображается в сервисе в режиме реального времени.

К участию допускаются одесситы, которые на момент обсуждения достигли восемнадцати лет и место жительства которых зарегистрировано на территории города.

"Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме, которая предусматривает внесение обоснованного замечания (по желанию пользователя)",— добавляют в горсовете.

Напомним, недавно мы писали о переименовании переулка на есть уроженки России. А также о том, что часть Одессы сохранит старые названия.