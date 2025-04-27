Перейменування Орловського провулка в Одесі на честь Пучковської

Людина тримає компас у руці. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі одну з вулиць назвали на честь видатної офтальмологині. Орловський провулок у Пересипському районі тепер має ім’я Надії Пучковської — жінки, яка врятувала зір тисячам людей і прославила місто на весь світ.

Про це у неділю, 27 квітня, повідомили в Одеській міській раді.

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Хто така Надія Пучковська

Надія Пучковська народилася у Смоленську в 1908 році, але все своє життя присвятила Одесі. Під час Другої світової війни вона була начальницею очного відділення госпіталю на 4-му Українському фронті, де виконувала унікальні операції з порятунку зору пораненим. Її методи дозволяли витягувати уламки з очей за допомогою магнітів і повертати зір навіть у найважчих випадках.

Офтальмолог Надія Пучковська. Фото: ОМР

Після війни Пучковська працювала в Інституті очних хвороб і тканинної терапії в Одесі, який очолила після смерті свого наставника Володимира Філатова. Саме під її керівництвом інститут здобув світову славу.

Вона першою в Україні почала застосовувати лазер і ультразвук у лікуванні очей. Її ім’ям названа одна з надскладних пластичних операцій в офтальмології.

У 1998 році Надія Пучковська отримала звання Почесного громадянина Одеси. Вона померла у травні 2001 року і похована поруч із Володимиром Філатовим на Другому Християнському кладовищі.

Вулиця Надії Пучковської в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Нагадаємо, в Одесі залишаться незмінними назви 15 вулиць та 7 провулків, найменування яких пов'язано з російськими діячами. Також ми повідомляли, в Одесі 4-та Суворовська відтепер перейменована на честь Йосипа Фішера — видатного фізика-теоретика світового рівня.