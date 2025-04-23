Які вулиці в Одесі не перейменують - активісти обурені

Покажчик в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі залишаться незмінними назви 15 вулиць та 7 провулків, найменування яких пов'язано з російськими діячами. Адже ці топоніми не підпадають під закони про декомунізацію та деколонізацію.

Про це Новини.LIVE дізналися з документу, який опублікували члени ГО "Деколонізація.Україна".

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Звернення активістів

Громадські діячі звернулися до Одеської міськради з приводу назв деяких вулиць, які, на їх думку, треба перейменувати. У відповідь директор департаменту культури та євроінтеграції Іван Ліптуга зазначив, що за висновками топонімічної комісії ці топоніми не підпадають під дію законів про декомунізацію та деколонізацію.

Відповідь міськради. Фото: Деколонізація.Україна

Про які вулиці йдеться

На мапі Одеси залишаться вулиці, названі на честь ряду російських літераторів. Зокрема, Миколи Гумільова, Анни Ахматової, Олександра Купріна та Олександра Блока. Крім того залишать провулки Першотравневі та Маршала Малиновського. Не планують перейменовувати і вулицю Левітана.

"Так вирішила топонімічна комісія Одеської міської ради. Абсолютно очікувано від них", — пишуть активісти у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 200 вулиць, які перейменують. А також про те, як в Одесі добряче задовільнили караїмську громаду.