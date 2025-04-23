Какие улицы в Одессе не переименуют - активисты возмущены

Указатель в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе, не смотря на требования активистов, останутся неизменными названия 15 улиц и 7 переулков, наименования которых связано с российскими деятелями. Ведь эти топонимы не подпадают под законы о декоммунизации и деколонизации.

Об этом Новини.LIVE узнали из документа, который опубликовали члены ОО "Деколонизация.Украина".

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Обращение активистов

Общественные деятели обратились в Одесский горсовет по поводу названий некоторых улиц, которые, по их мнению, надо переименовать. В ответ директор департамента культуры и евроинтеграции Иван Липтуга отметил, что по выводам топонимической комиссии эти наименования не подпадают под действие законов о декоммунизации и деколонизации.

Ответ горсовета. Фото: Деколонизация.Украина

О каких улицах идет речь

На карте Одессы останутся улицы, названные в честь ряда российских литераторов. В частности, Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Александра Куприна и Александра Блока. Кроме того оставят переулки Первомайские и Маршала Малиновского. Не планируют переименовывать и улицу Левитана.

"Так решила топонимическая комиссия Одесского городского совета. Абсолютно ожидаемо от них",— пишут активисты в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о 200 улицах, которые переименуют. А также о том, как в Одессе хорошенько удовлетворили караимскую громаду.