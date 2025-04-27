Переименование Орловского переулка в Одессе в честь Пучковской

Человек держит компас в руке. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе одну из улиц назвали в честь выдающегося офтальмолога. Орловский переулок в Пересыпском районе теперь носит имя Надежды Пучковской — женщины, которая спасла зрение тысячам людей и прославила город на весь мир.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Кто такая Надежда Пучковская

Надежда Пучковская родилась в Смоленске в 1908 году, но всю свою жизнь посвятила Одессе. Во время Второй мировой войны она была начальницей глазного отделения госпиталя на 4-м Украинском фронте, где выполняла уникальные операции по спасению зрения раненым. Ее методы позволяли извлекать осколки из глаз с помощью магнитов и возвращать зрение даже в самых тяжелых случаях.

Офтальмолог Надежда Пучковская. Фото: ОМР

После войны Пучковская работала в Институте глазных болезней и тканевой терапии в Одессе, который возглавила после смерти своего наставника Владимира Филатова. Именно под ее руководством институт получил мировую славу.

Она первой в Украине начала применять лазер и ультразвук в лечении глаз. Ее именем названа одна из сверхсложных пластических операций в офтальмологии.

В 1998 году Надежда Пучковская получила звание Почетного гражданина Одессы. Она умерла в мае 2001 года и похоронена рядом с Владимиром Филатовым на Втором Христианском кладбище.

Улица Надежды Пучковской в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Напомним, в Одессе останутся неизменными названия 15 улиц и 7 переулков, наименование которых связано с российскими деятелями. Также мы сообщали, в Одессе 4-я Суворовская отныне переименована в честь Иосифа Фишера — выдающегося физика-теоретика мирового уровня.