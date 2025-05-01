Річниця удару по Новій Пошті в Одесі балістичною ракетою - були постраждалі

Нова пошта в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Увечері 1 травня 2024 року близько 21:58 в Одесі пролунало два вибухи: російська армія атакувала місто балістикою. Тоді, як і сьогодні, поцілили у відділення "Нової пошти", в результаты ударів постраждало 14 людей.

Новини.LIVE згадують як усе відбувалося рік тому.

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Пожежі та постраждалі

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:55. Через декілька хвилин в Повітряних силах попередили про загрозу застосування російською армією балістичного озброєння, а одразу після цього у місті пролунали два вибухи. У місті спалахнули пожежі.

"Спалахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти на площі шість тисяч квадратних метрів. Складність таких пожеж — велике навантаження, також повторно лунав сигнал повітряної тривоги й рятувальники переходили в укриття, і за цей час вогонь знову розповсюджувався",— прокоментувала тоді речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

14 осіб отримали поранення, одного чоловіка госпіталізували у стані середнього ступеня важкості в лікарню. У потерпілого виявили струс головного мозку, відкриту черепно-мозкову травму, скалкове поранення обох рогівок та оглушення.

Будівля пошти. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація пожежі. Фото: Новини.LIVE

Авто ДСНС. Фото: Новини.LIVE

Влучання по Новій пошті

Одна з російських ракет влучила у сортувальну станцію депо-1 та вантажне відділення Нової пошти в Одесі. На момент атаки там разом було 904 відправлень на майже 3 млн грн. У приміщенні перебувало 18 людей, які були на зміні. На щастя вони встигли сховатися в бомбосховище.

"Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15,5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для тварин, ліками, посилками з турботою про рідних тощо… А за версією ворога – тут зберігалась зброя", — повідомили тоді у прес-службі Нової пошти.

Нова пошта після атаки. Фото: Новини.LIVE

Поштовий склад. Фото: Новини.LIVE

Сортувальний термінал пошти. Фото: Новини.LIVE

Інші наслідки

Окрім Нової пошти, постраждали інші підприємства, які розташовані поруч. Зокрема, склад компанії "Агромаркет", яка спеціалізується на насінні рослин, квітах, та добривах. За словами її представників, збитки від влучання російської ракети були колосальними.

Пошкоджене підприємство. Фото: Новини.LIVE

Руйнування після атаки.Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Нової пошти сьогодні. А також про стан поранених після атаки.