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РФ використовує Крим як майданчик для запуску ракет — Плетенчук

1 травня 2025 11:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Росія використовує окупований Крим як майданчик для запуску ракет - речник ВМС Плетенчук
Запуск Калібру. Фото: Новини Черкас
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Росія використовує окупований Крим як майданчик для запуску ракет. Таким чином РФ намагається скоротити відстань від цілей та політний час, аби наші ППО не встигли зреагувати.

Про це в рамках телемарафону Єдині новини повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Усі ракетні атаки на південь України РФ здійснює саме з території окупованого Криму. Завдяки невеликій дистанції засоби протиповітряної оборони не завжди встигають перехопити ці об'єкти. І Росія продовжить застосовувати таку тактику, доки півострів не буде звільнено.

"На жаль, поки ці території не буде звільнено вони саме в такий спосіб і будуть використовуватись. Це для того щоб скоротити політний час та зменшити вирогідність вчасної реакції Сил Оборони", — каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Однак Дмитро Плетенчук додав, що кораблівв ворога у Чорному морі наразі немає, тому ситуація в акваторії є стабільною.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про захист енергосистеми Криму.

Одеса Крим Новини Одеси ракети Дмитро Плетенчук
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