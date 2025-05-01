Росія використовує окупований Крим як майданчик для запуску ракет - речник ВМС Плетенчук

Запуск Калібру. Фото: Новини Черкас

Росія використовує окупований Крим як майданчик для запуску ракет. Таким чином РФ намагається скоротити відстань від цілей та політний час, аби наші ППО не встигли зреагувати.

Про це в рамках телемарафону Єдині новини повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Майданчик для запуску ракет

Усі ракетні атаки на південь України РФ здійснює саме з території окупованого Криму. Завдяки невеликій дистанції засоби протиповітряної оборони не завжди встигають перехопити ці об'єкти. І Росія продовжить застосовувати таку тактику, доки півострів не буде звільнено.

"На жаль, поки ці території не буде звільнено вони саме в такий спосіб і будуть використовуватись. Це для того щоб скоротити політний час та зменшити вирогідність вчасної реакції Сил Оборони", — каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Однак Дмитро Плетенчук додав, що кораблівв ворога у Чорному морі наразі немає, тому ситуація в акваторії є стабільною.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про захист енергосистеми Криму.