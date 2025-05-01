Последствия дроновой атаки на Одессу - поврежденный ударами РФ многоквартирный дом

Как выглядит 16-этажный дом в Одессе после попадания шахеда
Очередная дроновая атака россиян на Одессу снова пришлась на гражданскую инфраструктуру. Жители одного из домов, в верхние этажи которого попал беспилотник РФ, до сих пор приходят в себя от ужаса после прошлой ночи: многие из них получили ранения, остались без окон, дверей и имущества.
Новини.LIVE с места происшествия узнавали как одесситы пережили эту ночь.
Уничтоженные квартиры
В этом многоквартирном доме полностью уничтожены квартиры на 15 и 16 этажах, ведь именно туда ночью попал российский дрон. Значительные повреждения получили соседние балконы — остекления нет, а конструкции деформированы и в любой момент грозят упасть. Машины возле дома изуродованы и завалены обломками здания.
Без окон и дверей
Во время атаки Светлана с семьей находилась в своей квартире. Взрывная волна в мгновение ока выбила все стекла в помещении. От многочисленных ранений старшую дочь женщины спасло лишь то, что она была в момент прилета под шубой. А младшая девочка получила порез на ноге и не на шутку перепугалась.
"У нас даже дверь со стеклом. Дочь спасло то, что была под шубой. А младшая, 17 лет, также была под одеялом, но все попадало ей на голову, получила маленький порез на ноге... Но слава Богу, что все мы живы. Дети уже не дома, переживают стресс у тети. А мы убираем последствия", — говорит Светлана.
Уцелели благодаря чуду
Муж Людмилы уцелел только благодаря чуду, признается женщина, ведь стоял у окна в момент прилета. Кроме того, семья получила немалые имущественные убытки: атакой были уничтожены вся бытовая техника, окна и двери. Люди пока не знают на какие средства все восстанавливать, но рады, что они остались живы.
"Шум, дым, пыль... Столько грязи в квартире, камней, песка, земли... Это не передать. И в комнате и на балконе. Кондиционеры улетели, двери входные перекошены, даже бойлер в ванной перевернуло, потолок упал. Мой муж был у окна, он лишь чудом остался живым", — говорит Людмила.
Люди добавляют: грязи в помещениях столько, что убирать придется не один день.
Развернуты оперативные штабы
На месте ликвидации последствий вражеской атаки развернуты городские оперативные штабы по следующим адресам
- В Киевском районе Одессы был развернут районный оперативный штаб по адресу: просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак.Глушко), 2.
- В Хаджибейском районе Одессы развернут оперативный штаб по адресу: ул. Косвенная, 90.
Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для ее получения. Жители поврежденных домов могут также звонить в:
- Киевскую районную администрацию по телефону: (048) 740-76-25,
- Хаджибейской районной администрации по телефонам: (048) 752-96-16 и (048) 752-96-17.
Напомним, недавно мы писали о первых фото последствий атаки. А также о сведениях о погибших и пострадавших.
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