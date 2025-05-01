Последствия дроновой атаки на Одессу - поврежденный ударами РФ многоквартирный дом

Вид дома снизу. Фото: Новини.LIVE

Очередная дроновая атака россиян на Одессу снова пришлась на гражданскую инфраструктуру. Жители одного из домов, в верхние этажи которого попал беспилотник РФ, до сих пор приходят в себя от ужаса после прошлой ночи: многие из них получили ранения, остались без окон, дверей и имущества.

Новини.LIVE с места происшествия узнавали как одесситы пережили эту ночь.

Реклама

Читайте также:

Уничтоженные квартиры

В этом многоквартирном доме полностью уничтожены квартиры на 15 и 16 этажах, ведь именно туда ночью попал российский дрон. Значительные повреждения получили соседние балконы — остекления нет, а конструкции деформированы и в любой момент грозят упасть. Машины возле дома изуродованы и завалены обломками здания.

Стекла нет. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Заваленное авто. Фото: Новини.LIVE

Без окон и дверей

Во время атаки Светлана с семьей находилась в своей квартире. Взрывная волна в мгновение ока выбила все стекла в помещении. От многочисленных ранений старшую дочь женщины спасло лишь то, что она была в момент прилета под шубой. А младшая девочка получила порез на ноге и не на шутку перепугалась.

"У нас даже дверь со стеклом. Дочь спасло то, что была под шубой. А младшая, 17 лет, также была под одеялом, но все попадало ей на голову, получила маленький порез на ноге... Но слава Богу, что все мы живы. Дети уже не дома, переживают стресс у тети. А мы убираем последствия", — говорит Светлана.

Светлана, осталась без окон. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Разрушение здания. Фото: Новини.LIVE

Уцелели благодаря чуду

Муж Людмилы уцелел только благодаря чуду, признается женщина, ведь стоял у окна в момент прилета. Кроме того, семья получила немалые имущественные убытки: атакой были уничтожены вся бытовая техника, окна и двери. Люди пока не знают на какие средства все восстанавливать, но рады, что они остались живы.

"Шум, дым, пыль... Столько грязи в квартире, камней, песка, земли... Это не передать. И в комнате и на балконе. Кондиционеры улетели, двери входные перекошены, даже бойлер в ванной перевернуло, потолок упал. Мой муж был у окна, он лишь чудом остался живым", — говорит Людмила.

Люди добавляют: грязи в помещениях столько, что убирать придется не один день.

Людмила, рада что уцелела. Фото: Новини.LIVE

После прилета. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженная квартира. Фото: Новини.LIVE

Развернуты оперативные штабы

На месте ликвидации последствий вражеской атаки развернуты городские оперативные штабы по следующим адресам

В Киевском районе Одессы был развернут районный оперативный штаб по адресу: просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак.Глушко), 2.

В Хаджибейском районе Одессы развернут оперативный штаб по адресу: ул. Косвенная, 90.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для ее получения. Жители поврежденных домов могут также звонить в:

Киевскую районную администрацию по телефону: (048) 740-76-25,

Хаджибейской районной администрации по телефонам: (048) 752-96-16 и (048) 752-96-17.

Возле дома. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная машина. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о первых фото последствий атаки. А также о сведениях о погибших и пострадавших.