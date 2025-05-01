Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наслідки атаки на Одесу — кількість постраждалих зростає arrow

Наслідки атаки на Одесу — кількість постраждалих зростає

1 травня 2025 09:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 1 травня - пожежі та пошкоджена залізнична іннфраструктура
Пожежа у будинку. Фото: ДСНС Одещини
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В ніч проти 1 травня Росія нанесла дроновий удар по Одесі — є загиблі та постраждалі. Окрім житлових будинків ворог пошкодив залізничну інфраструктуру міста та кілька вантажних вагонів.

Про це повідомляє ДСНС Одещини та Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

В результаті дронової атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС, спільно з добровольцями та національною гвардією. Було задіяно 106 рятувальників. На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані.

На зображенні може бути: 2 людини, вогонь та текст
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини
На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
Рятувальники працюють. Фото: ДСНС Одещини
На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
Рятувальник на місці. Фото: ДСНС Одещини

В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб. Від ДСНС розгорнуто пункт незламності. На місцях із людьми працювали психологи.

На зображенні може бути: 4 людини, товстий лорі, натовп та текст
Евакуйовані люди. Фото: ДСНС Одещини
На зображенні може бути: 2 людини, вогонь та текст
Постраждалий після атаки. Фото: ДСНС Одещини
На зображенні може бути: 5 людей, швидка допомога, лікарня та текст
Людину ушпиталили. Фото: ДСНС Одещини

Атака на залізничну інфраструктуру

Чималих ушкоджень зазнала цієї ночі і залізнична інфраструктура регіону. На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі.  Крім того, постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком.

"Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Поліцейські на місцях документують наслідки воєнного злочину Росії, збирають докази, опитують людей.

унаслідок нічної атаки ворога на одещину загинули 2 людини, ще 15 травмовані: поліція фіксує наслідки воєнного злочину
Поліцейські фіксують. Фото: ГУНП в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перші відомості з місць прильотів. А також про атаку на Одесу.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні Росія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама