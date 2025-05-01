Обстріл Одеси 1 травня — в місті багато пошкоджень, є загиблі та поранені

РФ вдарила дронами по Одесі — є загиблі та поранені
В ніч з 30 квітня проти 1 травня, російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження, є загиблі та поранені.
Про це у Telegram розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки атаки РФ по Одесі в ніч проти 1 травня
Кіпер розповів, що через ворожу атаку пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники.
"Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги", — додав він.
Нагадаємо, що серія вибухів в Одесі пролунала приблизно у проміжку з 23:54 по 00:20. Військові попереджали, що в напрямку міста летять безпілотники.
Також ми писали, що крім Одеси під атакою ворожих дронів опинився Харків. В місті теж лунали вибухи.
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