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РФ вдарила дронами по Одесі — є загиблі та поранені

1 травня 2025 03:29
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Одеси 1 травня — в місті багато пошкоджень, є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Олег Кіпер/Telegram
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч з 30 квітня проти 1 травня, російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження, є загиблі та поранені.

Про це у Telegram розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Кіпер розповів, що через ворожу атаку пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники.

РФ вдарила дронами по Одесі — є загиблі та поранені - фото 1
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Олег Кіпер/Telegram

"Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги", — додав він.

Нагадаємо, що серія вибухів в Одесі пролунала приблизно у проміжку з 23:54 по 00:20. Військові попереджали, що в напрямку міста летять безпілотники.

Також ми писали, що крім Одеси під атакою ворожих дронів опинився Харків. В місті теж лунали вибухи.

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