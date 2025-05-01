Обстрел Одессы 1 мая - в городе много повреждений, есть погибшие и раненые

РФ ударила дронами по Одессе — есть погибшие и раненые
В ночь с 30 апреля на 1 мая, российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения, есть погибшие и раненые.
Об этом в Telegram рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия атаки РФ по Одессе в ночь на 1 мая
Кипер рассказал, что из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах возникли пожары, которые ликвидируют спасатели.
"В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи", — добавил он.
Напомним, что серия взрывов в Одессе прогремела примерно в промежутке с 23:54 по 00:20. Военные предупреждали, что в направлении города летят беспилотники.
Также мы писали, что кроме Одессы под атакой вражеских дронов оказался Харьков. В городе тоже раздавались взрывы.
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