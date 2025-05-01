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РФ ударила дронами по Одессе — есть погибшие и раненые

1 мая 2025 03:29
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Одессы 1 мая - в городе много повреждений, есть погибшие и раненые
Последствия обстрела Одессы. Фото: Олег Кипер/Telegram
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь с 30 апреля на 1 мая, российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения, есть погибшие и раненые. 

Об этом в Telegram рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Кипер рассказал, что из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах возникли пожары, которые ликвидируют спасатели.

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Последствия обстрела Одессы. Фото: Олег Кипер/Telegram

"В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи", — добавил он.

Напомним, что серия взрывов в Одессе прогремела примерно в промежутке с 23:54 по 00:20. Военные предупреждали, что в направлении города летят беспилотники.

Также мы писали, что кроме Одессы под атакой вражеских дронов оказался Харьков. В городе тоже раздавались взрывы.

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