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Последствия атаки в Одессу — количество пострадавших растет

1 мая 2025 09:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия атаки на Одессу в ночь на 1 мая - пожары и поврежденная железнодорожная иннфраструктура
Пожар в доме. Фото: ГСЧС Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В ночь на 1 мая Россия нанесла дроновый удар по Одессе — есть погибшие и пострадавшие. Кроме жилых домов враг повредил железнодорожную инфраструктуру города и несколько грузовых вагонов.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Последствия атаки

В результате дроновой атаки были повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС, совместно с добровольцами и национальной гвардией. Было задействовано 106 спасателей. К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы.

На зображенні може бути: 2 людини, вогонь та текст
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
Спасатели работают. Фото: ГСЧС Одесской области
На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
Спасатель на месте. Фото: ГСЧС Одесской области

В одной из многоэтажек спасатели, вместе со службами взаимодействия, эвакуировали более 200 человек. От ГСЧС развернут пункт несокрушимости. На местах с людьми работали психологи.

На зображенні може бути: 4 людини, товстий лорі, натовп та текст
Эвакуированные люди, фото: ГСЧС Одесской области
На зображенні може бути: 2 людини, вогонь та текст
Пострадавший после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
На зображенні може бути: 5 людей, швидка допомога, лікарня та текст
Человека госпитализировали. Фото: ГСЧС Одесской области

Атака на железнодорожную инфраструктуру

Немалые повреждения получила этой ночью и железнодорожная инфраструктура региона. На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме. Кроме того, пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона. Пассажирские поезда курсируют по графику.

"Железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех. Сейчас они следуют альтернативным маршрутом",— говорится в сообщении Укрзализныци.

Полицейские на местах документируют последствия военного преступления России, собирают доказательства, опрашивают людей.

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Полицейские фиксируют. Фото: ГУНП в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о первых сведениях с мест прилетов. А также об атаке на Одессу.

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