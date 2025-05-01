Наслідки дронової атаки на Одесу - пошкоджений ударами РФ багатоквартирний будинок

Вид будинку знизу. Фото: Новини.LIVE

Чергова дронова атака росіян на Одесу знову прийшлася на цивільну інфраструктуру. Мешканці одного з будинків, у верхні поверхи якого влучив безпілотник РФ, досі оговтаються від жаху після минулої ночі: чимало з них отримали поранення, лишилися без вікон, дверей та майна.

Новини.LIVE з місця події дізнавалися як одесити пережили цю ніч.

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Знищені квартири

У цьому багатоквартирному будинку повністю знищено квартири на 15 та 16 поверхах, адже саме туди вночі влучив російський дрон. Значні пошкодження отримали сусідні балкони — скління немає, а конструкції деформовані та у будь-яку мить загрожують впасти. Автівки біля будинку понівечені та завалені уламками будівлі.

Скла немає. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Завалене авто. Фото: Новини.LIVE

Без вікон та дверей

Під час атаки Світлана зі сімьєю перебувала у своїй квартирі. Вибухова хвиля в мить вибила усе скло в приміщенні. Від чисельних поранень старшу доньку жінки врятувало лише те, що вона була момент прильоту під шубою. А молодша дівчинка отримала поріз на нозі та не на жарт перелякалась.

"В нас навіть дверь зі склом. Доньку врятувало те, що була під шубою. А молодша, 17 років, також була під ковдрою, але все попадало їй на голову, отримала маленький поріз на нозі... Але слава Богу, що всі ми живі. Діти вже не вдома, переживають стрес у тітки. А ми прибираємо наслідки", — каже Світлана.

Світлана, залишилась без вікон. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE

Вціліли завдяки чуду

Чоловік Людмили вцілів лише завдяки чуду, зізнається жінка, адже стояв біля вікна у момент прильоту. Крім того, родина отримала чималі майнові збитки: атакою було знищено усі побутову техніку, вікна та двері. Люди наразі не знають на які кошти усе відновлювати, але раді, що вони залишилися живими.

"Шум, дим, пил... Стільки бруду в квартирі, каменів, піску, землі... Це не передати. І в кімнаті і на балконі. Кондиціонери улетіли, двері вхідні перекошені, навіть бойлер у ванній перевернуло, стеля впала. Мій чоловік був біля вікна, він лише чудом залишився живим", — каже Людмила.

Люди додають: бруду в приміщеннях стільки, що прибирати доведеться не один день.

Людмила, рада що вціліла. Фото: Новини.LIVE

Після прильоту. Фото: Новини.LIVE

Знищена квартира. Фото: Новини.LIVE

Розгорнуто оперативні штаби

На місці ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто міські оперативні штаби за наступн ими адресами

У Київському районі Одеси було розгорнуто районний оперативний штаб за адресою: просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак.Глушка), 2.

У Хаджибейському районі Одеси розгорнуто оперативний штаб за адресою: вул. Скісна, 90.

Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги та надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для її отримання. Мешканці пошкоджених будинків можуть також телефонувати до

Київської районної адміністрації за телефоном: (048) 740-76-25,

Хаджибейської районної адміністрації за телефонами: (048) 752-96-16 та (048) 752-96-17.

Біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена машина. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перші фото наслідків атаки. А також про відомості щодо загиблих та постраждалих.