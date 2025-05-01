Наслідки дронової атаки на Одесу - пошкоджений ударами РФ багатоквартирний будинок

Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда
Чергова дронова атака росіян на Одесу знову прийшлася на цивільну інфраструктуру. Мешканці одного з будинків, у верхні поверхи якого влучив безпілотник РФ, досі оговтаються від жаху після минулої ночі: чимало з них отримали поранення, лишилися без вікон, дверей та майна.
Новини.LIVE з місця події дізнавалися як одесити пережили цю ніч.
Знищені квартири
У цьому багатоквартирному будинку повністю знищено квартири на 15 та 16 поверхах, адже саме туди вночі влучив російський дрон. Значні пошкодження отримали сусідні балкони — скління немає, а конструкції деформовані та у будь-яку мить загрожують впасти. Автівки біля будинку понівечені та завалені уламками будівлі.
Без вікон та дверей
Під час атаки Світлана зі сімьєю перебувала у своїй квартирі. Вибухова хвиля в мить вибила усе скло в приміщенні. Від чисельних поранень старшу доньку жінки врятувало лише те, що вона була момент прильоту під шубою. А молодша дівчинка отримала поріз на нозі та не на жарт перелякалась.
"В нас навіть дверь зі склом. Доньку врятувало те, що була під шубою. А молодша, 17 років, також була під ковдрою, але все попадало їй на голову, отримала маленький поріз на нозі... Але слава Богу, що всі ми живі. Діти вже не вдома, переживають стрес у тітки. А ми прибираємо наслідки", — каже Світлана.
Вціліли завдяки чуду
Чоловік Людмили вцілів лише завдяки чуду, зізнається жінка, адже стояв біля вікна у момент прильоту. Крім того, родина отримала чималі майнові збитки: атакою було знищено усі побутову техніку, вікна та двері. Люди наразі не знають на які кошти усе відновлювати, але раді, що вони залишилися живими.
"Шум, дим, пил... Стільки бруду в квартирі, каменів, піску, землі... Це не передати. І в кімнаті і на балконі. Кондиціонери улетіли, двері вхідні перекошені, навіть бойлер у ванній перевернуло, стеля впала. Мій чоловік був біля вікна, він лише чудом залишився живим", — каже Людмила.
Люди додають: бруду в приміщеннях стільки, що прибирати доведеться не один день.
Розгорнуто оперативні штаби
На місці ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто міські оперативні штаби за наступн ими адресами
- У Київському районі Одеси було розгорнуто районний оперативний штаб за адресою: просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак.Глушка), 2.
- У Хаджибейському районі Одеси розгорнуто оперативний штаб за адресою: вул. Скісна, 90.
Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги та надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для її отримання. Мешканці пошкоджених будинків можуть також телефонувати до
- Київської районної адміністрації за телефоном: (048) 740-76-25,
- Хаджибейської районної адміністрації за телефонами: (048) 752-96-16 та (048) 752-96-17.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про перші фото наслідків атаки. А також про відомості щодо загиблих та постраждалих.
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