Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда arrow

Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда

1 травня 2025 11:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки дронової атаки на Одесу - пошкоджений ударами РФ багатоквартирний будинок
Вид будинку знизу. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Чергова дронова атака росіян на Одесу знову прийшлася на цивільну інфраструктуру. Мешканці одного з будинків, у верхні поверхи якого влучив безпілотник РФ, досі оговтаються від жаху після минулої ночі: чимало з них отримали поранення, лишилися без вікон, дверей та майна.

Новини.LIVE з місця події дізнавалися як одесити пережили цю ніч.

Реклама
Читайте також:

Знищені квартири

У цьому багатоквартирному будинку повністю знищено квартири на 15 та 16 поверхах, адже саме туди вночі влучив російський дрон. Значні пошкодження отримали сусідні балкони — скління немає, а конструкції деформовані та у будь-яку мить загрожують впасти. Автівки біля будинку понівечені та завалені уламками будівлі.

Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 8
Скла немає. Фото: Новини.LIVE
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 7
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 9
Завалене авто. Фото: Новини.LIVE

Без вікон та дверей

Під час атаки Світлана зі сімьєю перебувала у своїй квартирі. Вибухова хвиля в мить вибила усе скло в приміщенні. Від чисельних поранень старшу доньку жінки врятувало лише те, що вона була момент прильоту під шубою. А молодша дівчинка отримала поріз на нозі та не на жарт перелякалась.

"В нас навіть дверь зі склом. Доньку врятувало те, що була під шубою. А молодша, 17 років, також була під ковдрою, але все попадало їй на голову, отримала маленький поріз на нозі... Але слава Богу, що всі ми живі. Діти вже не вдома, переживають стрес у тітки. А ми прибираємо наслідки", — каже Світлана.

Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 1
Світлана, залишилась без вікон. Фото: Новини.LIVE
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 2
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 3
Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE

Вціліли завдяки чуду

Чоловік Людмили вцілів лише завдяки чуду, зізнається жінка, адже стояв біля вікна у момент прильоту. Крім того, родина отримала чималі майнові збитки: атакою було знищено усі побутову техніку, вікна та двері. Люди наразі не знають на які кошти усе відновлювати, але раді, що вони залишилися живими.

"Шум, дим, пил... Стільки бруду в квартирі, каменів, піску, землі... Це не передати. І в кімнаті і на балконі. Кондиціонери улетіли, двері вхідні перекошені, навіть бойлер у ванній перевернуло, стеля впала. Мій чоловік був біля вікна, він лише чудом залишився живим", — каже Людмила.

Люди додають: бруду в приміщеннях стільки, що прибирати доведеться не один день.

Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 4
Людмила, рада що вціліла. Фото: Новини.LIVE
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 5
Після прильоту. Фото: Новини.LIVE
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 6
Знищена квартира. Фото: Новини.LIVE

Розгорнуто оперативні штаби

На місці ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто міські оперативні штаби за наступн ими адресами

  • У Київському районі Одеси було розгорнуто районний оперативний штаб за адресою:  просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак.Глушка), 2. 
  • У Хаджибейському районі Одеси розгорнуто оперативний штаб за адресою: вул. Скісна, 90. 

Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги та надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для її отримання. Мешканці пошкоджених будинків можуть також телефонувати до 

  • Київської районної адміністрації за телефоном: (048) 740-76-25,
  • Хаджибейської районної адміністрації за телефонами: (048) 752-96-16 та (048) 752-96-17.
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 10
Біля будинку. Фото: Новини.LIVE
Як виглядає 16-поверховий будинок в Одесі після влучання шахеда - фото 11
Пошкоджена машина. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перші фото наслідків атаки. А також про відомості щодо загиблих та постраждалих.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама