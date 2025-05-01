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РФ использует Крым как площадку для запуска ракет — Плетенчук

1 мая 2025 11:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Россия использует оккупированный Крым как площадку для запуска ракет - спикер ВМС Плетенчук
Запуск Калибра. Фото: Новости Черкасс
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия использует оккупированный Крым как площадку для запуска ракет. Таким образом РФ пытается сократить расстояние от целей и полетное время, чтобы наши ПВО не успели среагировать.

Об этом в рамках телемарафона "Єдині Новини" сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Площадка для запуска ракет

Все ракетные атаки на юг Украины РФ осуществляет именно с территории оккупированного Крыма. Благодаря небольшой дистанции средства противовоздушной обороны не всегда успевают перехватить эти объекты. И Россия продолжит применять такую тактику, пока полуостров не будет освобожден.

"К сожалению, пока эти территории не будут освобождены, они именно таким образом и будут использоваться. Это для того, чтобы сократить полетное время и уменьшить вероятность своевременной реакции Сил обороны",— говорит представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

В то же время он добавил, что кораблей врага в Черном море пока нет, поэтому ситуация в акватории является стабильной.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу. А также о защите энергосистемы Крыма.

Одесса Крым Новости Одессы ракеты Дмитрий Плетенчук
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