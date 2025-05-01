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РФ опасается атаки ВСУ на энергосистему Крыма

1 мая 2025 09:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Крыму Россия спасает электростанцию для защиты от беспилотников ВСУ
Рф в Крыму. Фото иллюстративное: akzent
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Севастополе в Крыму оккупанты накрыли электростанцию металлической сетью. Таким образом Россия хочет защитить объект от вероятного поражения украинскими дронами.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер", ссылаясь на данные спутниковой съемки.

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В Балаклавском районе города рядом с трассой "Таврида" расположена мобильная газотурбинная электростанция (МГТЭС). Ее недавно полностью накрыли металлической сетью для защиты от поражения дронами. Оборудование этой станции включает шесть установок общей электрической мощностью 129,3 МВт. Они ранее были переброшены из России в Крым во время блэкаута в конце 2014 года.

"Наши глаза" все видят: в Севастополе оккупанты для защиты от украинских дронов накрыли электростанцию металлической сетью", — говорится в сообщении местных журналистов.

Добавим, Украина ни разу не атаковала объекты энергосистемы оккупированного полуострова.

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Спутниковая съемка. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу. А также о пожарах после прилета.

Одесса война Крым Новости Одессы дроны
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