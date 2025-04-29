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Ховають між українськими — як РФ рятує свої кораблі у Криму

29 квітня 2025 09:38
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
РФ заховала десантний корабель Тапір між українськими суднами в Криму
Тапір буксують. Фото: Кримський вітер
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Окупанти розташували у Севастополі великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії між захопленими українськими суднами. Таким чином РФ намагається  врятувати його від ураження.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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У Сухарну бухту Севастополя окупанти переставили великий десантний корабель проєкту 1171 "Тапір". Надбудова судна наразі закрита маскувальною мережею. Додамо, біля причалів у бухті вже стояли захоплені у 2014 році українські  БДК "Костянтин Ольшанський" та  "Славутич". 

"Нагадаємо, окупанти щодня, частіше під покровом ночі, переставляють кораблі, щоб уникнути українських ударів. Але "Наші очі" все бачать", — йдеться у повідомленні Кримського вітру.

Корабель Тапір

Великі десантні кораблі проекту 1171 "Тапір" (за класифікацією НАТО Alligator) — серія радянських великих десантних кораблів (БДК)  ближньої та дальньої морської зони.  Будувалися на суднобудівному заводі "Янтар" в Калінінграді. Ці судна призначені для висадки  десантів на необладнаному узбережжі та перекидання морем військ та вантажів. Спроможні транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

РФ ховає свій десантний корабель між українськими суднами в Криму - фото 1
Тапір буксують у бухту. Фото: Кримський вітер
РФ ховає свій десантний корабель між українськими суднами в Криму - фото 2
Тапір у Криму.  Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стеження за мешканцями Криму. А також про те, чому Чорноморський флот залишився без захисту.

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