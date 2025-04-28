Бонові загородження у Криму не стали відновлювати - кораблі РФ без захисту

Кораблі РФ. Фото ілюстративне: Олександр Дем'янчук

У Севастополі Чорноморський флот Росії не став відновлювати бонові загородження на вході до бухти. Це пов'язано із тим, що основні сили РФ вже перебазувала до Новоросійська.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

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Без бонових загороджень

Після зимових штормів, які розкидали бони на вході до Севастопольської акваторії, загородження так і не було відновлено. Однак ці споруди ще присутні на біля Південної бухти. Відсутність захисних барж біля бази Чорноморського Флоту Росії може свідчити про те, що військові вже не надто опікуються збереженням своїх кораблів. Це пов'язують із виведенням основних сил до Новоросійська.

"У Севастополі залишився або старий мотлох, або пошкоджені українськими ударами суду. Усі боєздатні одиниці рік тому було виведено до Новоросійська", — йдеться у повідомленні "Кримського вітра".

Севастопольська бухта. Фото: Кримський вітер

Бонові загородження.Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу від ракетоносіїв РФ. А також про збиття дронів над Одещиною.