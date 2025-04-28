Боновые заграждения в Крыму не стали восстанавливать - корабли РФ без защиты

Корабли РФ. Фото иллюстративное: Александр Демьянчук

В Севастополе Черноморский флот России не стал восстанавливать боновые заграждения на входе в бухту. Это связано с тем, что основные силы РФ уже перебазировала в Новороссийск.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

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Без боновых заграждений

После зимних штормов, которые разбросали боны на входе в Севастопольскую акваторию, заграждения так и не были восстановлены. Однако эти сооружения еще присутствуют на возле Южной бухты. Отсутствие защитных барж возле базы Черноморского Флота России может свидетельствовать о том, что военные уже не слишком заботятся о сохранности своих кораблей. Это связывают с выводом основных сил в Новороссийск.

"В Севастополе остался или старый хлам, или поврежденные украинскими ударами суда. Все боеспособные единицы год назад были выведены в Новороссийск", — говорится в сообщении "Крымского ветра".

Севастопольская бухта. Фото: Крымский ветер

Боновые заграждения. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об угрозе от ракетоносителей РФ. А также о сбивании дронов над Одесской областью.