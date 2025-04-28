РФ за допомогою дружби з військовими захопила Крим у 2014 році - Неїжпапа

Окупація Криму. Фото ілюстративне: Прокуратура автономної республіка Крим

Росія підготувала окупацію Криму через "дружбу" із Україною та військовими на півострові. У Києві знали про такі плани РФ, однак не змогли їм завадити та попередити анексію.

Про це в інтерв'ю журналістам Крим.Реалії розповів командувач ВМС ЗС України Олексій Неіжпапа.

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Атмосфера дружби

За словами командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи, ще до 2014 року РФ створювала у Криму атмосферу "дружби" між військовими, щоб розмити сприйняття загрози. Багато офіцерів не бачили у росіян ворогів, що дозволило швидко та без особливого спротиву окупувати півострів.

"Тоді у Криму, де всі розмовляють російською, багато офіцерів даже не зрозуміли, що Росія це ворог. Це зараз ми розуміємо, що це нація, яка нас ненавидить. Кажуть що ми нацисти, бандерівці. А в цей час цього не було, особливо в Криму. Там була створена така атмосфера дружби з Росією, що не розуміли, що РФ ворог", — каже Олексій Неїжпапа.

Олексій Неїжпапа додав, що українське керівництво знало про плани ворога ще в 2013 році, але не змогло вчасно зупинити захоплення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збиття дронів над Одещиною. А також про наслідки чергової атаки.