Атака на Одещину у ніч на 27 квітня: є руйнування та постраждала

Пошкоджений унаслідок атаки будинок на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 27 квітня російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждала місцева мешканка, яку доставили до лікарні. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Про це у неділю, 27 квітня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Пошкоджений житловий будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Одеську область

За їхньою інформацією, унаслідок дронової атаки в Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок та кілька автомобілів. Під час обстрілу також постраждала 35-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували, її стан наразі уточнюється. На місцях прильотів працюють прокурори спільно з правоохоронцями, вони документують усі наслідки атаки та фіксують факти руйнувань.

Пошкоджені автомобілі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею — "Порушення законів та звичаїв війни". Слідчі Управління СБУ в Одеській області з'ясовують усі обставини злочину.

Вибиті вікна у будівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі ще триває огляд території, а повний перелік пошкоджень буде оголошено пізніше. Прокуратура закликає громадян бути уважними, берегти себе та в разі повторної повітряної тривоги негайно спускатися в укриття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни атакують Одеську область новим типом дрона, який має реактивний двигун і розвиває швидкість до 500 км/год. Також Братчук розповів, що Росія готується до масивного обстрілу, і триватиме така підготовка кілька тижнів.