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Братчук спрогнозував ймовірну дату ракетного удару по Україні

26 квітня 2025 10:49
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Підготовка авіаударів РФ триває тижнями — Братчук
Запуск ракет з літака. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Масовані ракетні удари Росія готує заздалегідь і триває така підготовка кілька тижнів. Це складний процес, що включає збір координат, технічну підготовку літаків і вибір цілей. Такі атаки не є випадковими — їх планують свідомо і системно.

Про це у суботу, 26 квітня, в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник УДА Сергій Братчук. 

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Підготовка до масованих ударів

За його словами, між ударами минає кілька тижнів, бо підготовка складна і цілеспрямована. Це ціла операція зі збором даних і техобслуговуванням літаків.

"Росіяни налагодили виробництво певної номенклатури ракет. Але в нюансах, як завжди, криється диявол", — каже Братчук.

Коли ймовірно відбудеться наступний ракетний удар

За його словами, між масованими ударами з повітря може минути до трьох тижнів. Це пов’язано з тим, що сам удар — дуже складний процес.

"Це не просто повісити ракету на літак і полетіти. Потрібно визначити координати, підготувати сам літак, перевірити його стан. Це технічна робота, яка вимагає часу", — пояснив він.

Росіяни, за словами Братчука, готують такі атаки свідомо і заздалегідь знають, куди будуть бити. Звісно, можуть коригувати плани на день-два, але загальна стратегія зрозуміла.

"Це не випадковість. Вони готуються цілеспрямовано. І це ще раз говорить про те, наскільки важливо нам бути готовими до наступної хвилі ударів", — додав речник.

Нагадаємо, окупанти почали атакувати Одеську область новим типом дрона — "Бандероль", який має реактивний двигун і розвиває швидкість до 500 км/год. Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що із Росією та Україною був дуже хороший день перемовин і сторони близькі до угоди.

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