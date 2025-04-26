РФ декілька тижнів атакує Одещину новим дроном "Бандероль"

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: novynarnia.com

Росіяни атакують Одеську область новим типом дрона — "Бандероль", який має реактивний двигун і розвиває швидкість до 500 км/год. Українські фахівці припускають, що він створений за аналогією з керованими авіабомбами.

Про це у суботу, 26 квітня, у Telegram-каналі розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш.

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Допис фахівця. Фото: скриншот

Одещину атакують новими дронами

За його словами, протягом останніх тижнів російська армія використовує для атак по Одеській області новий тип баражуючого дрона під назвою "Бандероль". Фахівець пише, що цей БпЛА оснащений реактивним двигуном та здатен летіти зі швидкістю 400–500 км/год.

"З відкритих джерел (сайт ГУР) можна зрозуміти, що це скоріше не БпЛА, а баражуючий боєприпас, за аналогією з КАБ, але з реактивним двигуном", — написав Сергій Флеш.

Експерт зазначає, що поки відомостей про цей дрон дуже мало. У відкритих джерелах згадуються лише дві компанії-виробники — АТ "Кронштадт" і АТ "КТ-безпілотні системи". Його основне призначення — баражування, тобто тривале патрулювання в повітрі з подальшим ударом по цілі.

Характеристики дрона. Фото: скриншот

Що таке баражуючі дрони

Додамо, баражуючі боєприпаси — це дрони-камікадзе, які можуть самостійно шукати цілі в повітрі або вражати за заданими координатами. Їх головна особливість — здатність зависати в зоні ураження та атакувати у потрібний момент.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Кропивницькому та зруйнували офісні будівлі й складські приміщення. Також ми писали, що російські дрони масово атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Унаслідок удару знищено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.