РФ несколько недель атакует Одесскую область новым дроном "Бандероль"

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Россияне атакуют Одесскую область новым типом дрона — "Бандероль", у которого реактивный двигатель и он развивает скорость до 500 км/ч. Украинские специалисты предполагают, что он создан по аналогии с управляемыми авиабомбами.

Об этом в субботу, 26 апреля, в Telegram-канале рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш.

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Сообщение специалиста. Фото: скриншот

Одесскую область атакуют новыми дронами

По его словам, в течение последних недель российская армия использует для атак по Одесской области новый тип барражирующего дрона под названием "Бандероль". Специалист пишет, что этот БпЛА оснащен реактивным двигателем и способен лететь со скоростью 400-500 км/ч.

"Из открытых источников (сайт ГУР) можно понять, что это скорее не БпЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем", — написал Сергей Флеш.

Эксперт отмечает, что пока сведений об этом дроне очень мало. В открытых источниках упоминаются лишь две компании-производители — АО "Кронштадт" и АО "КТ-беспилотные системы". Его основное назначение — барражирование, то есть длительное патрулирование в воздухе с последующим ударом по цели.

Характеристики дрона. Фото: скриншот

Что такое барражирующие дроны

Добавим, барражирующие боеприпасы — это дроны-камикадзе, которые могут самостоятельно искать цели в воздухе или поражать по заданным координатам. Их главная особенность — способность зависать в зоне поражения и атаковать в нужный момент.

Напомним, российские войска нанесли удар по Кропивницкому и разрушили офисные здания и складские помещения. Также мы писали, что российские дроны массово атаковали город Павлоград Днепропетровской области. В результате удара уничтожены жилые дома и объекты инфраструктуры.