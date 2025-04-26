Подготовка авиаударов РФ продолжается неделями — Братчук

Братчук спрогнозировал вероятную дату ракетного удара по Украине
Массированные ракетные удары Россия готовит заранее, и длится такая подготовка несколько недель. Это сложный процесс, включающий сбор координат, техническую подготовку самолетов и выбор целей. Такие атаки не являются случайными — их планируют сознательно и системно.
Об этом в субботу, 26 апреля, в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил представитель УДА Сергей Братчук.
Подготовка к массированным ударам
По его словам, между ударами проходит несколько недель, потому что подготовка сложная и целенаправленная. Это целая операция со сбором данных и техобслуживанием самолетов.
"Россияне наладили производство определенной номенклатуры ракет. Но в нюансах, как всегда, кроется дьявол", — говорит Братчук.
Когда вероятно состоится следующий ракетный удар
По его словам, между массированными ударами с воздуха может пройти до трех недель. Это связано с тем, что сам удар — очень сложный процесс.
"Это не просто повесить ракету на самолет и полететь. Нужно определить координаты, подготовить сам самолет, проверить его состояние. Это техническая работа, которая требует времени", — пояснил он.
Россияне, по словам Братчука, готовят такие атаки сознательно и заранее знают, куда будут бить. Конечно, могут корректировать планы на день-два, но общая стратегия понятна.
"Это не случайность. Они готовятся целенаправленно. И это еще раз говорит о том, насколько важно нам быть готовыми к следующей волне ударов", — добавил спикер.
Напомним, оккупанты начали атаковать Одесскую область новым типом дрона — "Бандероль", который имеет реактивный двигатель и развивает скорость до 500 км/ч. Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией и Украиной был очень хороший день переговоров и стороны близки к соглашению.
Читайте Новини.LIVE!