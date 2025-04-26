Подготовка авиаударов РФ продолжается неделями — Братчук

Запуск ракет с самолета. Фото иллюстративное: росСМИ

Массированные ракетные удары Россия готовит заранее, и длится такая подготовка несколько недель. Это сложный процесс, включающий сбор координат, техническую подготовку самолетов и выбор целей. Такие атаки не являются случайными — их планируют сознательно и системно.

Об этом в субботу, 26 апреля, в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил представитель УДА Сергей Братчук.

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Подготовка к массированным ударам

По его словам, между ударами проходит несколько недель, потому что подготовка сложная и целенаправленная. Это целая операция со сбором данных и техобслуживанием самолетов.

"Россияне наладили производство определенной номенклатуры ракет. Но в нюансах, как всегда, кроется дьявол", — говорит Братчук.

Когда вероятно состоится следующий ракетный удар

По его словам, между массированными ударами с воздуха может пройти до трех недель. Это связано с тем, что сам удар — очень сложный процесс.

"Это не просто повесить ракету на самолет и полететь. Нужно определить координаты, подготовить сам самолет, проверить его состояние. Это техническая работа, которая требует времени", — пояснил он.

Россияне, по словам Братчука, готовят такие атаки сознательно и заранее знают, куда будут бить. Конечно, могут корректировать планы на день-два, но общая стратегия понятна.

"Это не случайность. Они готовятся целенаправленно. И это еще раз говорит о том, насколько важно нам быть готовыми к следующей волне ударов", — добавил спикер.

Напомним, оккупанты начали атаковать Одесскую область новым типом дрона — "Бандероль", который имеет реактивный двигатель и развивает скорость до 500 км/ч. Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией и Украиной был очень хороший день переговоров и стороны близки к соглашению.