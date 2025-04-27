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Россияне атаковали Одесскую область дронами — фото последствий

27 апреля 2025 09:07
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Атака на Одесскую область в ночь на 27 апреля: есть разрушения и пострадавшая
Поврежденный в результате атаки дом в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 27 апреля российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадала местная жительница, которую доставили в больницу. Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Поврежденный жилой дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Последствия атаки на Одесскую область

По их информации, в результате дроновой атаки в Одесском районе поврежден трехэтажный жилой дом и несколько автомобилей. Во время обстрела также пострадала 35-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали, ее состояние сейчас уточняется. На местах прилетов работают прокуроры совместно с правоохранителями, они документируют все последствия атаки и фиксируют факты разрушений.

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Поврежденные автомобили. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Следователи Управления СБУ в Одесской области выясняют все обстоятельства преступления.

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Выбитые окна в здании. Фото: Одесская областная прокуратура

Сейчас еще продолжается осмотр территории, а полный перечень повреждений будет объявлен позже. Прокуратура призывает граждан быть внимательными, беречь себя и в случае повторной воздушной тревоги немедленно спускаться в укрытие.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне атакуют Одесскую область новым типом дрона, который имеет реактивный двигатель и развивает скорость до 500 км/ч. Также Братчук рассказал, что Россия готовится к массивному обстрелу, и продлится такая подготовка несколько недель.

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