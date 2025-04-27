Прикордонники Одещини збили дрон Shahed у нічній атаці — вражаюче відео

Збиття дронів вночі. Фото ілюстративне: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

У ніч на 27 квітня прикордонники Одещини майстерно знищили ворожий дрон-камікадзе типу Shahed-136/131, який загрожував цивільній інфраструктурі. Оперативні дії дозволили уникнути ще більших руйнувань.

Відео роботи опублікувала пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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За їхньою інформацією, бійці Одеського прикордонного загону швидко виявили дрон-камікадзе типу Shahed-136/131 і точним вогнем збили його у повітрі.

"Прикордонники продемонстрували високу майстерність, оперативно зреагувавши на загрозу. Завдяки їхнім діям вдалося запобігти ураженню важливих об'єктів", — повідомили в прикордонному загоні.

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Зазначимо, попри зусилля ППО, безпілотники все ж завдали шкоди: в Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок і автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, яку госпіталізовано до лікарні.

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У цілому за ніч 27 квітня протиповітряна оборона півдня збила три ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Напередодні, 26 квітня, українські військові також знищили ворожий розвідувальний БпЛА та ударний дрон "Ланцет". На Херсонщині тим часом російські окупанти завдали авіаудару із застосуванням керованих авіабомб (КАБів).

Нагадаємо, на Київщині зафільмували падіння дрона РФ. Також ми писали, що Чорне море продовжує бути під загрозою через мінування акваторії окупантами.