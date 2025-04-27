Пограничники Одесской области сбили дрон Shahed в ночной атаке — впечатляющее видео

Сбитие дронов ночью. Фото иллюстративное: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

В ночь на 27 апреля пограничники Одесской области мастерски уничтожили вражеский дрон-камикадзе типа Shahed-136/131, который угрожал гражданской инфраструктуре. Оперативные действия позволили избежать еще больших разрушений.

Видео работы опубликовала пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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По их информации, бойцы Одесского пограничного отряда быстро обнаружили дрон-камикадзе типа Shahed-136/131 и точным огнем сбили его в воздухе.

"Пограничники продемонстрировали высокое мастерство, оперативно среагировав на угрозу. Благодаря их действиям удалось предотвратить поражение важных объектов", — сообщили в пограничном отряде.

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Отметим, несмотря на усилия ПВО, беспилотники все же нанесли ущерб: в Одесском районе поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Пострадала 35-летняя местная жительница, которая госпитализирована в больницу.

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В целом за ночь 27 апреля противовоздушная оборона юга сбила три ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов. Накануне, 26 апреля, украинские военные также уничтожили вражеский разведывательный БпЛА и ударный дрон "Ланцет". На Херсонщине тем временем российские оккупанты нанесли авиаудар с применением управляемых авиабомб (УАБов).

Напомним, на Киевщине сняли падение дрона РФ. Также мы писали, что Черное море продолжает быть под угрозой из-за минирования акватории оккупантами.