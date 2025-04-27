Розмінування Чорного моря: мінна загроза для безпеки судноплавства

Військові оглядають міну, яку викинуло на берег. Фото ілюстративне: armyinform

Чорне море продовжує бути під загрозою через мінування акваторії окупантами. Військові ЗСУ постійно працюють для очищення вод від мін, зокрема поблизу портів Великої Одеси. Проте, проблема мінування залишається серйозною через постійну загрозу з боку окупантів.

Про це у неділю, 27 квітня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Він каже, що військові працюють аби забезпечити безпеку судноплавства та зберегти функціонування зернового коридору. Проте росіяни не припиняють мінувати акваторію, що створює постійну загрозу для цивільних суден, адже міни заносить течією ближче до узбережжя.

"Наша головна мета — забезпечити безпечне судноплавство, особливо на ділянках, де проходять цивільні судна, що перевозять зерно. Це стосується акваторії, де розташовані портові інфраструктури і якірні стоянки", — зазначив Плетенчук.

Море не можуть очистити поки росіяни не припинять атакувати

За його словами, проблема з мінами не може бути вирішена остаточно без досягнення стабільного рівня безпеки в Чорному морі. Плетенчук впевнений, що важливим кроком є постійний моніторинг та оперативне реагування на загрози.

"Проблема мінування залишатиметься актуальною до того часу, поки не буде досягнуто безпекового рівня, коли можна буде спокійно відправляти кораблі без побоювання атак", — пояснив речник ВМС ЗСУ.

Попри труднощі, кількість суден, які користуються портами Великої Одеси, збільшується. З січня по березень 2025 року до портів зайшли 659 суден,

Нагадаємо, в Одеському морському порту готуються відновити пошкоджений унаслідок російського обстрілу причал. Також ми писали, що Україна презентувала концесійний проєкт контейнерного термінала в порту "Чорноморськ" у Варшаві.