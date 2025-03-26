Розмінування акваторії Одещини затягнеться

Одеське узбережжя. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Безпека цивільного судноплавства в Чорному морі наразі основна задача Військово-морських сил ЗСУ. Проте провести повноцінне розмінування акваторії поки неможливо.

Про це розповів речник ВМС ЗС України в ефірі телеканалу "Ми — Україна" Дмитро Плетенчук.

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Розмінування акваторії

Операцію з повноцінного розмінування Чорноморської акваторії провести поки не уявляється можливим, запевняють у Військово-морських силах. Безпекова ситуація для проведення таких заходів поки залишає бажати кращого. Проте наші службовці наразі знешкоджують міни у бойових умовах, і це є унікальним досвідом у світовій практиці, додають у ВМС.

"Було б чудово провести повноцінну операцію з розмінування, але ми це зараз робимо навіть в бойових умовах і це унікальний досвід не тільки для України, а й для всього світу", — каже Дмитро Плетенчук.

Протягом лише цього тижня військові ВМС України знищили 3 міни, які викинуло на узбережжя Одещини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаки на південь України. А також про недотримання перемир'я.