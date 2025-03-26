Обстрілів РФ на півдні не меншає

Військові на фронті. Фото ілюстративне: 40-ва ОБрБО, Військово-морські сили ЗСУ

Кількість ударів по Одещині та півдню України з боку РФ не зменшується вже місяць. Крім того, ворог продовжує проводити штурмові дії на фронті.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

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Обстрілів не меншає

В Оперативному командуванні "Південь" наголошують на тому, що Росія не дотримується жодного перемир'я. Підтвердженням цьому є масовані атаки дронами, зокрема на Кривий Ріг, та удари по енергетичній інфраструктурі.

"На півдні ситуація непроста, тому що кількість обстрілів та авіаційних ударів, ударів безпілотниками залишається приблизно такою ж сталою як і була протягом місяця", — каже речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

В ОК Південь також додають, що на південному напрямку російські війська продовжують штурми малими групами піхоти. Попри тимчасове зниження активності, РФ проводить ротацію, поповнює втрати та навіть вже підготувала резерви.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про реакцію Зеленського на нічну атаку. А також про зупинення атак по енергетиці.