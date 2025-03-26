Обстрелов РФ на юге не становится меньше

Военные на фронте. Фото иллюстративное: 40-я ОБрБО, Военно-морские силы ВСУ

Количество ударов по Одесской области и югу Украины со стороны РФ не уменьшается уже месяц. Кроме того, враг продолжает проводить штурмовые действия на фронте.

Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Обстрелов меньше не становится

В Оперативном командовании "Юг" отмечают, что Россия не придерживается ни одного перемирия. Подтверждением этому являются массированные атаки дронами, в частности на Кривой Рог, и удары по энергетической инфраструктуре.

"На юге ситуация непростая, потому что количество обстрелов и авиационных ударов, ударов беспилотниками остается примерно такой же постоянной, как и была в течение месяца", — говорит спикер ОК "Юг" Владислав Волошин.

В ОК Юг также добавляют, что на южном направлении российские войска продолжают штурмы малыми группами пехоты. Несмотря на временное снижение активности, РФ проводит ротацию, пополняет потери и даже уже подготовила резервы.

Напомним, недавно мы писали о реакции Зеленского на ночную атаку. А также об остановке атак по энергетике.