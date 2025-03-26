Росія продовжує штурмові дії на Херсонщині

Дрон в небі. Фото ілюстративне: Мілітарний

Росія не дотримується домовленостей щодо припинення атак на енергосистему. До того ж РФ використовує Херсонщину як полігон для навчання операторів БпЛА.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

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Атаки продовжуються

РФ продовжує завдавати ударів по об'єктах енергетики України. Крім того, російські війська активізувалися на Херсонському напрямку — намагаються закріпитися в острівній зоні, щоб контролювати річище Дніпра та обстрілювати правий берег, включно з обласним центром.

"Групи піхоти ворога на плавальних засобах намагаються переправитись на правий берег, захопити там певний плацдарм, для того, щоб з цього плацдарму здійснювати вогневе ураження Дніпровських проток та завдавати ударів по населених пунктах", — каже Владислав Волошин.

Полігон для операторів дронів

В ОК "Південь" додають, що окупанти використовують цю територію як полігон для тренувань операторів дронів. Військові РФ полюють навіть на дітей.

"Там щодня страждають цивільні люди. На минулому тижні взагалі їхні оператори БпЛа полювали за хлопцями, які гралися в одному з дворів", — додає Владислав Волошин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаки на південь. А також про те, скільки моряків загинуло через удари.