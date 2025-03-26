Сколько моряков погибло в Украине от обстрелов

Пораженный корабль. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский в соцсети

Самое главное для Украины — остановить удары РФ по гражданским судам в портах и на Черном море. Ведь с начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов погибли 13 моряков.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Погибшие и пострадавшие

С начала войны РФ против Украины в результате обстрелов получили ранения различной степени тяжести 38 гражданских моряков. Еще 13 погибли. В Военно-морских силах надеются, что новые договоренности помогут избежать жертв среди мореплавателей.

"Мы впервые озвучиваем эти цифры, но они важны. Потому что, конечно, это об уровне доверия к нашему зерновому коридору, о возможностях гражданского судоходства", — говорит Дмитрий Плетенчук.

В Военно-морских силах также отметили, что со стороны Украины никаких ударов по гражданским судам не было.

Напомним, недавно мы писали об остановке атак на море и по энергетике. А также о контроле над режимом тишины.