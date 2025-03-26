Скільки моряків загинуло в Україні від обстрілів

Уражений корабель. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський в соцмережі

Найголовніше для України — зупинити удари РФ по цивільних суднах в портах і на Чорному морі. Адже з початку повномасштабного вторгнення через обстріли загинули 13 моряків.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Загиблі та постраждалі

З початку війни РФ проти України внаслідок обстрілів отримали поранення різного ступеню важкості 38 цивільних моряків. Ще 13 загинули. У Військово-морських силах сподіваються, що нові домовленості допоможуть уникнути жертв серед мореплавців.

"Ми вперше озвучуємо ці цифри, але вони є важливими. Тому що, звісно, це про рівень довіри до нашого зернового коридору, про можливості цивільного судноплавства",— каже Дмитро Плетенчук.

У Військово-морських силах також наголосили на тому, що з боку України жодних ударів по цивільних суднах не було.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зупинку атак на морі та по енергетиці. А також про контроль над режимом тиші.