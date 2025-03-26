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РФ использует свои атаки на юге для обучения операторов БпЛА

26 марта 2025 13:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Россия продолжает штурмовые действия на Херсонщине
Дрон в небе. Фото иллюстративное: Милитарный
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия не придерживается договоренностей о прекращении атак на энергосистему. К тому же, РФ использует Херсонщину как полигон для обучения операторов БпЛА.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Волошин.

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Атаки продолжаются

РФ продолжает наносить удары по объектам энергетики Украины. Кроме того, российские войска активизировались на Херсонском направлении — пытаются закрепиться в островной зоне, чтобы контролировать русло Днепра и обстреливать правый берег, включая областной центр.

"Группы пехоты врага на плавательных средствах пытаются переправиться на правый берег, захватить там определенный плацдарм, для того чтобы с этого плацдарма осуществлять огневое поражение Днепровских проток и наносить удары по населенным пунктам",и— говорит Владислав Волошин.

Полигон для операторов дронов

В ОК "Юг" добавляют, что оккупанты используют эту территорию как полигон для тренировок операторов дронов. Военные РФ охотятся даже на детей.

"Там ежедневно страдают гражданские люди. На прошлой неделе вообще их операторы БпЛа охотились за ребятами, которые играли в одном из дворов", — добавляет Владислав Волошин.

Напомним, недавно мы писали об атаках на юг. А также о том, сколько моряков погибло в результате ударов.

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