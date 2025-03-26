Військовий на Одещині побив чоловіка прикладом автомата

Затримання військового. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Військовий на Одещині побив прикладом автомата колишнього співмешканця своєї матері. Потерпілий звернувся до поліції, через що на службовця відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними правоохоронців, на спецлінію "102" надійшло звернення від 54-річного жителя Балтської громади про те, що син колишньої співмешканки побив його прикладом автомата. Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що напередодні чоловіки разом святкували день народження молодшого з них. Старший за віком почав зневажливо висловлюватись на адресу своєї колишньої коханки, в результаті чого її ображений син кілька разів вдарив гостя автоматом. За місцем мешкання фігуранта провели обшук та виявили стрілецьку зброю, гранату із запалом, майже півтори сотні набоїв та пластичну вибухову речовину. Чоловік повідомив, що все це трофеї, які він привіз із зони бойових дій. Небезпечні предмети були скеровані слідчими на експертизу.

Вилучений автомат. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Вилучені набої. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Службовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухової речовини). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який влаштував бійку в під'їзді. А також про спалення авто сусіда через татуювання.