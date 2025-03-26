Военный в Одесской области избил мужчину прикладом автомата

Задержание военного. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Военный в Одесской области избил прикладом автомата бывшего сожителя своей матери. Пострадавший обратился в полицию, из-за чего на служащего открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным правоохранителей, на спецлинию "102" поступило обращение от 54-летнего жителя Балтской громады о том, что сын бывшей сожительницы избил его прикладом автомата. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что накануне мужчины вместе праздновали день рождения младшего из них. Старший по возрасту начал пренебрежительно высказываться в адрес своей бывшей любовницы, в результате чего ее обиженный сын несколько раз ударил гостя автоматом. По месту жительства фигуранта провели обыск и обнаружили стрелковое оружие, гранату с запалом, почти полторы сотни патронов и пластическое взрывчатое вещество. Мужчина сообщил, что все это трофеи, которые он привез из зоны боевых действий. Опасные предметы были направлены следователями на экспертизу.

Изъятый автомат. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Изъятые патроны. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Служащему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (хранение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатого вещества). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, недавно мы писали о военном, который устроил драку в подъезде. А также о сожжении авто соседа из-за татуировки.