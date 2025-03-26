Разминирование акватории Одесской области затянется

Одесское побережье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Безопасность гражданского судоходства в Черном море сейчас основная задача Военно-морских сил ВСУ. Однако провести полноценное разминирование акватории пока невозможно.

Об этом рассказал спикер ВМС ВС Украины в эфире телеканала "Мы-Украина" Дмитрий Плетенчук.

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Разминирование акватории

Операцию по полноценному разминированию Черноморской акватории провести пока не представляется возможным, уверяют в Военно-морских силах. Ситуация с безопасностью для проведения таких мероприятий пока оставляет желать лучшего. Однако наши служащие пока обезвреживают мины в боевых условиях, и это является уникальным опытом в мировой практике, добавляют в ВМС.

"Было бы замечательно провести полноценную операцию по разминированию, но мы это сейчас делаем даже в боевых условиях и это уникальный опыт не только для Украины, но и для всего мира", — говорит Дмитрий Плетенчук.

В течение только этой недели военные ВМС Украины уничтожили 3 мины, которые выбросило на побережье Одесской области.

Напомним, недавно мы писали об атаках на юг Украины. А также о несоблюдении перемирия.