Концесія порту Чорноморськ — Україна шукає інвестора

Морський торговельний порт "Чорноморськ" Фото ілюстративне: seaport.com.ua

Україна презентувала концесійний проєкт контейнерного термінала в порту "Чорноморськ" у Варшаві. Інвесторам запропонували 40-річну концесію і доступ до потужної нової логістичної системи. Проєкт покликаний розвивати Чорне море навіть у час війни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

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Відомо, що проєкт передбачає довгострокову концесію на 40 років, яка охоплює два термінали, а саме контейнерний і універсальний. Їхній сумарний потенціал оцінюється у 760 тисяч TEU контейнерів і понад 5 мільйонів тонн вантажу щороку.

"Концесія — це не просто інфраструктура. Це шанс для інвесторів стати частиною нової логістичної системи Чорного моря. Україна не чекає кінця війни, а вже зараз інвестує в розвиток портів", — наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба.

Проєкт також інтегрується у новостворений Український коридор. Він допоможе диверсифікувати вантажні маршрути, посилити безпеку торгівлі та оптимізувати митні процеси.

Нагадаємо, раніше заступник голови Мінсільгоспу Польщі заявив, що Варшава хоче купити чи орендувати портову інфраструктуру на Одещині. Також ми писали, що першому кварталі 2025 року три порти Великої Одеси збільшили судозаходи.